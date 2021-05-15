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Şampiyonluk kutlamasında yaralanan taraftara ziyaret

15.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor kulübü yöneticisi, şampiyonluk kutlamasında yaralanan taraftarları ziyaret etti.

Şampiyonluk kutlamasında yaralanan taraftara ziyaret

Adana Demirspor’un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğundan sonra kutlama sırasında yaralanan taraftarları, kulübün yöneticilerinden Telat Şahin ziyaret etti.

9 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor, 26 yıl sonra süper lige yükselirken, Adana’nın sokaklarında coşkulu kutlamalar yapıldı.

Yapılan kutlamalar sırasında bazı taraftarlar yaralandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın talimatı doğrultusunda kulübün yöneticilerinden Telat Şahin, yaralanan taraftarları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Adana Demirspor Adana
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