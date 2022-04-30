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Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

30.04.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile karşılaştığı maçta kural hatası nedeniyle yaptığı tekrar başvurusu olumlu sonuçlanmayacak. Bunun üzerine siyah-beyazlı ekip Tahkim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçında yaşanan olay sonrası siyah-beyazlılar karşılaşmanın tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Bu akşam şampiyonluk maçına çıkan Trabzonspor'un karşılaşmadan 1 puan alması halinde ipi göğüsleyeceği bilinirken, maçın tekrarı gerçekleşirse puanlar değişecek.

BEŞİKTAŞ, TAHKİM KURULU'NA GİDECEK

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Ortacizgi.com'un haberine göre, Beşiktaş'ın kural hatası için yaptığı başvuruyu TFF reddetti. Siyah-beyazlıların konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

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Karşılaşmanın 47. dakikasında Beşiktaş, kaleciye yapılan geri pasla kazandığı endirekt serbest vuruşu kural gereği kaleyi cepheden gören bölgeden kullanması gerekirken, hakem Zorbay Küçük'ün kararıyla kenardan kullandı. Kurala göre bu endirekt vuruşun kale çizgisine paralel şekilde faulün yapıldığı en yakın noktadan kullanılması gerekiyordu. Yaşananlardan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın 47. dakikadan yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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