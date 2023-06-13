Şampiyonluk sonrası Okan Buruk canlı yayında! Tecrübeli teknik adamdan Icardi açıklaması! ''Yüzüne baktım ve karar verdim''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlıyor. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du. Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu."

"BAŞAKŞEHİR'E 7 ATTIĞIMIZ MAÇTA 1 VE 2. GOLDEN SONRA ÇOK EKSTRA SEVİNMEDİM"

Okan Buruk: "Başakşehir'e 7 attığımız maçta 1 ve 2. golden sonra çok ekstra sevinmedim. Emre benim arkadaşım, Başakşehir ise şampiyonluk yaşadığım eski takımım. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var."

OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Adana Demirspor maçımız vardı ve Icardi geldi benden Arjantin'e gitmek için izin istedi. O an Icardi'nin yüzüne baktım ve karar verdim. Ailesinin yanına gitmesi gerektiğini düşündüm. Biz o gittikten sonra o hafta berabere kaldık. Ama Icardi döndükten sonra çok farklı bir Icardi vardı. İyi ki göndermişim. Ekibimden de itiraz edenler oldu hatta. Keşke gitmeseydi hocam falan dediler. Ben doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Şunu kendi kendime söyledim, 'Daha bencil düşünebilir miydim, başkası yapar mıydı bunu, bu risk alınır mıydı' dedim. Sonrasına bakınca doğru karar vermişiz. Icardi'yi hem kazandığımız, aile olduğumuz yer orası oldu. İlk hafta gelince herkese söyledim. Icardi, gerçekten sorunlu biriymiş gibi lanse edildi falan ama gerçekten iyi biri, iyi kalpli, iyi profesyonel, hep antrenman yapan, egosu olmayan, arkadaşlarıyla ilişkisi bu kadar iyi olan bu seviyede oyuncu bulmak çok zor."

"BU FOTOĞRAF BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Okan Buruk: "Bu fotoğraf benim için çok anlamlı, hatta biraz da utandım. Yere inmek istedim. Bakma elimi kaldırmışım ama yük olmak da istemem. Resim olarak benim için teknik direktörlük hayatım boyunca aklımda kalacak fotoğraflardan birisi oldu. Benim de İtalyanca konuşabilmem, zor anlarında ona destek olmam da önemli."

"OYUNCULARIMA DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİM"

Okan Buruk: "Biraz rahat biriyimdir, pozitifimdir. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Sezonun o haftalarına 3 puan önde giriyorsunuz, ikili averajda öndesiniz ve bu kadar hafta kalmış, son maçı kendi sahanızda o takıma karşı oynuyorsunuz. Bundan güzel senaryo olamaz. 4 maç kazanırsak şampiyon olacağız demiştim. Kendi içimden söyledim, etrafıma söyledim. Bir takım tökezlemeye başlarsa düzelemez, avantajını kaybeder. Fenerbahçe ve Beşiktaş da kazanıyordu. Fenerbahçe ile farkın 3 puana düşmesi, bizim kazanmamız, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası 'Tamam, şampiyon biziz' dedim."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA..."

Okan Buruk: "Oyuncuya moral vermek lazım. Kaybedince oyuncular da üzülüyor. Yapacağınız şey maçın analizini göstermektir açık ve net. Beşiktaş maçından sonra oyunculara net şekilde gösterdik bunları, oyuncuları orada uyandırdık."

"BENİM EN ÇOK ELEŞTİRİLEN ŞEYLERİMDEN BİRİ, 2 GÜN İZİN VERMEMDİ"

Okan Buruk: "Benim en çok eleştirilen şeylerimden biri, 2 gün izin vermemdi. Ne yapacak, 2 gün dinlenecek. Kafasını sıfırlayacak. 2 gün dinlenecek, 7-8 gün çalışacağız. İzin, performansı yükselten şeylerden biri. Ben bunu Akhisar'da yaşadım. Kazanıyorduk, 3 atınca 3 gün, 4 atınca 4 gün izin verdim. Son maçlarda 9 galibiyet falan aldık. İzinler, oyuncuları motive edebiliyor."

"BİZ HER MAÇA MÜZİKLE GİDİYORUZ"

Okan Buruk: "Özgüven eğlenceyi getiriyor. Biz 1996-2000 arası böyleydik. Özgüvenimiz çok yüksekti. Gülerdik maçtan önce. Antrenmanda ve maçta başka olurduk. Çok eğlenir, çok espri yapardık. Bu takımda da özgüven var. Saha içinde otomatikleşmiş oyun var. Biz her maça müzikle gidiyoruz. Müzikler, marşlar, camlara vurmalar, soyunma odasında eğlenmeler... Bu oyuncular robot değil."

"İLK KAMPIMIZIN KADROSUNDAN 2-3 KİŞİ KALDI"

Okan Buruk: "Aslında ilk antrenmanda konuştuğum insanlar yok şu an. Kampa gittiğim kadro bu kadro değil. İlk kampımızın kadrosundan 2-3 kişi kaldı."

"İMZA ATTIKTAN SONRA FATİH HOCA BENİ ARADI"

Okan Buruk: "İmza attıktan sonra Fatih Hoca beni aradı, tebrik etti. Benim için çok değerli, Galatasaray ve ülke için değerli bir insan. Hepimiz çok saygı duyuyoruz. Şampiyonluk sonrası konuştu. Onlar, Türk teknik direktörlerin yolunu açan, hedef gösteren biri. Fatih Hoca, Avrupa'da iki önemli kulüpte çalıştı. Türkiye'de yetişmiş teknik direktörler arasında bu kadar başarılı bir kariyer kimsede yok. Fatih Hoca, Galatasaray'a geldiğimde de şampiyon olduktan sonra da ilk tebrik edenlerden oldu. Mustafa Denizli de mutluluğunu ifade etti."

"DÜN JUAN MATA İLE KONUŞTUK"

Okan Buruk: "Dün Juan Mata ile konuştuk. İnanılmaz değerli bir insan. Zaman zaman bana kızdığını söyledi. Az oynayan, çok oynayan durumu farklı oluyor. Oynamayan oyuncu zaman zaman mutsuz oluyor. Takım içerisindeki iyi davranışlı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi Mata. Benim için önemlisi bu. 30-32 tane farklı insanla konuşuyorsunuz. Farklı tepki geliyor. Bazen duymamazlıktan geliyorsunuz. Bir ağabey, baba gibi sarılmak, işin içinde tutmak gerekiyor. Kovmaya başladığınızda birçok kişiye zarar verebilirsiniz. Benim doğamda önce oyuncuyu kazanmak var. Ben de, oyuncu da hata yapabiliyor. Oyuncuya anlatmak gerekiyor, neden az oynadığını."

"SERGEN HOCA ONU YAŞIYOR"

Okan Buruk: "Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon ünvanı alınca o seviyede gitmelisiniz."

"STADYUM AÇILDIĞINDAN BERİ EN YÜKSEK ORTALAMA OLABİLİR"

Okan Buruk: "Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk."

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BAZI OYUNCULARLA YOLLARI AYIRDIK"

Okan Buruk: "Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyunculardı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik."



