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Şampiyonluk yaşadı ve takıma veda etti! Emre Taşdemir, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

21.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi biten isimlerden biri olan Emre Taşdemir, sosyal medyadan takıma veda etti.

Şampiyonluk yaşadı ve takıma veda etti! Emre Taşdemir, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takıma veda etti ve boşa çıktı.

"GALATASARAY TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK GURURDU"

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"Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu."

"ANCAK ARTIK VAKİT VEDAYI GÖSTERİYOR"

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Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."


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