Samsat’ta balık avlayanlara göz açtırılmıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde avlanma yasağının başlaması ile güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı.

İç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında balık avlamanın yasak olması nedeni ile Samsat ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerine başladı.

Akdamar ve Göltarla köylerinde yapılan denetimlerde Atatürk Baraj Gölünde balık avcılığı yasağına uymayan balıkçılar yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Korona virüsü nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olmaları, zaruret olmadıkça evlerinde çıkmamalarını da belirten jandarma görevlileri, avlanma yasağına uymayanların malzemelerine el koyarak cezai işlem uyguladı.



