Samsat’ta İşkur kuraları çekildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okullarda çalıştırılacak güvenlik ve temizlik personeli adaylarının belirlenmesi için kura çekildi.

Toplum Yararına Projesi (TYP) ile okullarda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak çalışmak isteyen 526 kişinin başvurduğu iş için noter huzurunda kura çekildi.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere toplam 16 temizlik personeli ve 5 güvenlik personeli alımı için düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, hiçbir şaibeye mahal bırakılmadan kuraların noter huzurunda çekildiğini belirterek, bütün işlemlerin adil, şeffaf ve hakkaniyet içerisinde yürütüldüğünü söyledi.

Akın, "İşkur sisteminde başvurusu onaylanan 526 kişi içerisinden, noter huzurunda 21 kişi belirlendi. Eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi için yardımcı personele ihtiyacımız vardı. Kurada çıkan kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

