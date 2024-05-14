Samsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na hazır

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce bir milletin kaderini değiştirmek için çıktığı Samsun'da, yarın başlayacak Gençlik Haftası boyunca ve 19 Mayıs'ta pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Samsun Valiliği, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Gençlik Haftası yarın Onur Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak.

İzciler, "Kurtuluşa İlk Adım" sloganıyla Doğu Park'ta kamp kuracak. Aynı gün Atakum'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu, "Kuvayi Milliye Destanı" adlı oyunu sahneleyecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu saat 19.00'da Tütün İskelesi'nden başlayacak. Bisikletliler, Bandırma Vapuru'na kadar pedal çevirecek.

"MİLLİ MÜCADELE'NİN KADIN KAHRAMANLARI" KONULU DEFİLE SUNULACAK

Kentte 16 Mayıs'ta Garnizon Komutanlığında temsili askerlik uygulaması ve yemin töreni düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Merkezi Sanat Merkezi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, "İstiklal ve İstikbal Mücadelemizde 19 Mayıs" konulu konferans verecek.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Atatürk Samsun'da" konulu resim sergisinin yanı sıra "Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanları" konulu defile sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Gezici Kütüphanesi kutlamalar kapsamında 17 Mayıs'ta kente gelecek. Gezici Kütüphane Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Gençlik Konseri verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" 18 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. Göktürk ve Tekno Kent Havacılık liseleri ise aynı gün Çobanlı iskelesinde model uçak gösterileri yapacak.

1919 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI CUMHURİYET MEYDANI'NA TAŞINACAK

1919 Metre Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı Yürüyüşü, saat 20.30'da Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak. 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı öğrenciler ve vatandaşların omzunda, fener alayı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na taşınacak. Cumhuriyet Meydanı'nda ise Garnizon Komutanlığı Askeri Bando konser verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, 19 Mayıs Pazar günü saat 07.40'ta Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak.

Kurupelit Marina Atakum'da "Gran Fondo Bisiklet Yarışları"nın startı verilirken Kurtuluş Yolu'nda 19 Mayıs Yarı Maratonu başlayacak. Tütün İskelesi'ne Bayrak Devir Teslim Töreni'nin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ana program ise İlkadım Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Ömer Halisdemir Salonu'nda gün boyu, 52 ilden fen liselerinin katılımı ile Hazerfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı gerçekleştirilecek.

SOLO TÜRK, TÜRK YILDIZLARI, HÜR JET SAMSUN SEMALARINDA

Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı Atakum Palmiye Plajı'nda yapılacak. Kolluk birimleri ve kamu kurumlarına ait gemi ve botlar ile balıkçı ve yelkenli tekneleri, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı Tütün İskelesi açıklarından tören geçişi yapacak. Doğu Park'ta Sahil Güvenlik helikopterleri ardından Solo Türk, Türk Yıldızları, Hür Jet gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisi, 1919 metre bayrak yürüyüşü, şarkıcı Zeynep Bastık'ın gençlik konseri ile devam edecek. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Yüzyıllık Destan: Ateş" ise Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Hafta boyunca ise yelken yarışları, buz pateni, yamaç paraşütü, yüzme, jimnastik, golf gibi çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirilecek.





