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Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak

20.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Amasya-Samsun hattında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer, Amasya-Havza-Amasya hattında ise 6 sefer yapılacak

Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferlerinin yarın yeniden başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun-Kalın Demir Yolu Hattı'nın, iyileştirme projesi kapsamında tren trafiğine kapatıldığı anımsatıldı.

Hattaki iyileştirmelerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yarın Samsun-Amasya ve Amasya-Havza hatlarında yeniden yolcu taşımacılığına başlanacağı kaydedildi. 133 kilometrelik Samsun-Amasya-Samsun hattında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer yapılacağı bilgisi verilen açıklamada, 47 kilometrelik Amasya-Havza-Amasya hattında ise 6 sefer yapılacağı aktarıldı.

- 6 ayda 5,3 milyondan fazla yolcu bölgesel trenlerle seyahat etti

Her iki hatta da 4 vagonlu, 262 yolcu kapasiteli raybüslerin kullanılacağı ifade edilen açıklamada, raybüste engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkanı sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, bölgesel trenlerle iki şehir arasındaki ulaşımın rahatlatıldığına dikkati çekilerek, ilk 6 aylık dönemde 5 milyon 301 binden fazla yolcunun bu trenlerle seyahat ettiği belirtildi.

Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak

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