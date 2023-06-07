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Samsun Ayvacık'ta heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı

07.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Ayvacık ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda bazı mahallelerin yolu kapandı.

Samsun Ayvacık'ta heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı

İlçeye bağlı kırsal Çarşıköy, Başalan, Çökekli, Çamlıkale, Esenyurt, Döngel, Döngelyatak, Kazancılı, Tiryakioğlu, Karaağaç, Terice, Yeniköy, Koçyurdu, Sahilköy ile Ortaköy mahallelerinin yollarında heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toprak kaymalarının yaşandığı Ardıç, Uğurlu, Güzelyurt, Gültepe, Yeşilçam, Karşıdöngel, Zafer, Kapıkaya, Osmanlı, Söğütpınar, Şenpınar, Gülpınar ile Yenice mahallelerinde ise yollarda hasar oluştu.

Yağışın durduğu bu mahallelerde belediye ekiplerince suyu tahliye ve yolu ulaşıma açma çalışmaları başlatıldı.

Yolda çökme meydana gelen Kazancılı Mahallesi'nde alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

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Samsun Ayvacık heyelan toprak kayması

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