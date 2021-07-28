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Samsun Büyükşehir Belediyesi 6 bin büyükbaş hayvan için çiftçilere kene ilacı verdi

28.07.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi 6 bin büyükbaş hayvan için çiftçilere kene ilacı verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesince hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için çiftçilere kene ilacı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere kene ilacı verilmesi kararı alındı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen kene ilaçları, Bafra, Kavak, Vezirköprü ve Havza sınırında bulunan yüksek rakımlardaki 29 kırsal mahalledeki 6 bin büyükbaş hayvanın ilaçlanması için muhtarlara teslim edildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veteriner hekimlerince kene ilaçlarının büyükbaş hayvanlara nasıl uygulanacağı da muhtarlara uygulamalı olarak anlatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toprağı işleyen ve üreten çiftçileri her zaman desteklediklerini belirterek, "Tarımsal kalkınma hedefleri çerçevesinde önemli adımlar attık ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Çiftçilerimizin bereketi, Samsun'umuzun mutluluğu olacak." ifadesini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ise verilen ilaçlarla keneye karşı etkin mücadele yapılacağını vurgulayarak, "Kene, geçmiş yıllarda pek çok insanımızın ölümüne sebep olmuş bir parazittir. İnsanlarımızın da hayvanların da sağlığını korumak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek adına her daim yanlarındayız. Verilen bu ilaçlarla keneye karşı etkin bir mücadele yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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