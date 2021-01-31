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Samsun Büyükşehir Belediyesinin televizyon kanalı tanıtıldı

31.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Yayın hayatına başlayan SBB TV Youtube kanalımız şehrimizin doğru, sağlıklı ve vizyoner yürüyüşüne çok güzel katkı sağlamak için oluşturulmuştur"

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yayın hayatına başlayan televizyon kanalı SBB TV'nin tanıtımı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamasına göre, Atakum Sanat Merkezi'nde, YouTube üzerinden yayın yapan SBB TV'nin tanıtımı yapılırken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bana Türkünü Söyle" ses yarışmasının finali de kanal üzerinden yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tanıtımda yaptığı konuşmada, dijital teknolojiyi üst düzeyde kullanan yaygın bir iletişim platformunu hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Amacımız Türkiye'nin önemli şehirlerinden Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden ilk adımın atıldığı misyon şehri Samsun'a kültürden sanata, bilimden teknolojiye kadar her ne varsa katkı sağlamaktır." ifadesinde bulunan Demir, şöyle devam etti:

"Yayın hayatına başlayan SBB TV Youtube kanalımız şehrimizin doğru, sağlıklı ve vizyoner yürüyüşüne çok güzel katkı sağlamak için oluşturulmuştur. Amacımız bu güzel şehrin her türlü özelliklerini hem insanımıza hem Türkiye'mize hem de bütün dünyaya tanıtmaktır. Yayın yelpazemizi o şekilde planladık."

SBB TV Youtube kanalı dışında Samsun Şehir Gazetesi haber portalı ve e-dergi projelerini de hayata geçireceklerini belirten Demir, "Dünyanın önemli merkezleriyle yarışacağız. Samsun'da bu alanda bir çığır açıyoruz. Genç kadronun emeğini görünce ve çok önemsediğimiz bir alan olunca beklentimizin çok önündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bana Türkünü Söyle" yarışmasında 11 finalist canlı yayında salgın kurallarına uygun şekilde performans sergiledi.

Yarışmada jüri oylamasında en yüksek puanı alan Emre Bilkay birinci olurken, Kübra Aydoğdu ikinciliği, İrem Çınar ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir takdim etti.

Ünlü sanatçılar, gönderdikleri videolarla hem SBB TV'nin yeni yayın hayatını kutladı hem de finalistlere başarılar diledi. ​​​​​​​​​​​​​​

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