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  4. Samsun Büyükşehir zabıtası 52 okul kantininde fiyat etiketi kontrolü yaptı

Samsun Büyükşehir zabıtası 52 okul kantininde fiyat etiketi kontrolü yaptı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 52 okul kantininde fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, Atakum’da 52 ilk ve ortaokuldaki kantinlerde fiyat etiketi denetiminde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 52 okul kantininde fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, Atakum’da 52 ilk ve ortaokuldaki kantinlerde fiyat etiketi denetiminde bulundu. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında denetim yapan ekipler, satılan ürünlerin üretim yeri, ayırıcı özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması, yerli üretim logosunun bulunması konularında kantinlerdeki ürünleri tek tek kontrol etti. Denetimlerde önemli olumsuzluklara rastlanmaması ise sevindirdi.
Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, “Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için denetimlerimizi okul kantinlerinde sürdürüyoruz. Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya, çocuklara ve işletmecilere doğru, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz. Atakum ilçesinde 10 günde 52 ilk ve ortaokul kantininde yaptığımız denetimde 3 kantine ihtarname verdik. Zabıta ekiplerimiz, geleceğimizin mimarı çocuklarımızın okul kantinlerinde satışa sunulan ürünlerden zarar görmemesi için sık sık denetimlerine devam edecek” dedi.

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Ilkadim
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Marina Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Sibel Eczanesi
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