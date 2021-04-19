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  4. Samsun’da 1 TL’lik ‘atom’ baklavayı tahtından etti

Samsun’da 1 TL’lik ‘atom’ baklavayı tahtından etti

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da vatandaşlar Ramazan ayının gelmesini fırsat bilerek adeta fırınlara akın etti. Şehrin en sevilen yöresel tatlılarından biri olan atoma talep arttı. Atom, fiyatı ortalama 100 TL olan baklavayı satışlarda solladı.

Samsun’da 1 TL’lik ‘atom’ baklavayı tahtından etti

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen 'atom' bu ay içinde her köşe başında tezgahları süslüyor. Samsun'a özgü lezzetlerden olan atom 7'den 70'e herkes tarafında seviliyor. 11 ayın sultanı Ramazan olduğu gibi atom da bu ayda sofraların sultanı konumunda bulunuyor.

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Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan bu tatlı, protein deposu olarak nitelendiriliyor. Sokaklar her Ramazan satıcıların "Bal atom" sesleri ile çınlıyor. İnsanlar iftardan sonra tatlı niyetine tüketiyor. Üreticisi ise talebe yetişemiyor. Üreticiler bu Ramazan ayında artan diğer tatlı fiyatları nedeniyle vatandaşların atoma daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

‘BAKLAVA YERİNE ATOM ALIYORLAR’

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20 yıldır atom ustası olan Salih Güler, "Atom, Ramazan ayına özgü Samsun tatlısıdır. Farklı yerlerde farklı zamanlarda yapıyorlar ama Samsun'da Ramazan'da yapılır ve tüketilir. Ucuz bir tatlı olduğu için halkımız rağbet gösteriyor. Şekeri, yumurta akıyla birlikte karıştırıp, eritiyoruz. Daha sonra mikserde katı bir hale geliyor. Koyulaşan malzemeyi sıkıp, şekil vererek tepsilere döküyoruz. En son aşamamız da fırın. Odun ateşindeki fırında 170 derecede yaklaşık olarak 1 saat pişiyor. Bu işlemlerin sonucunda atom meydana geliyor. 14 yumurta akına 1 kilo şeker harcanıyor. Bu kadar emek ve malzemeye göre fiyatının 1 TL'den satılması iyi. Vatandaşlar da atoma oldukça ilgili. 100 TL baklavaya vermek yerine 1 TL'ye atom alıyorlar. O yüzden talep oldukça fazla" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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