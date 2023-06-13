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Samsun'da okullar tatil mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden son dakika tatil açıklaması! 13 Haziran 2023 Samsun'da bugün okul var mı, yok mu?

13.06.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da okullar tatil mi? Gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışın sel ve taşkınlara sebep olmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan duyuru İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? 13 Haziran 2023 Samsun'da bugün okul var mı, yok mu?

Samsun'da okullar tatil mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden son dakika tatil açıklaması! 13 Haziran 2023 Samsun'da bugün okul var mı, yok mu?

Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara sebep oldu. Bu nedenle 3 ilçede okullar tatil edildi. Birçok veli ve öğrenci arama motorlarında "13 Haziran 2023 Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Haziran 2023 Samsun'da bugün okullarda son durum...

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SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde şiddetli yağış ve sel nedeniyle okullar tatil edildi.

Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildiği açıklandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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