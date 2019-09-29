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Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu

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YAŞAM  | 29.09.2019 23:19 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş denizaltı mühimmatı bulunması endişe yarattı. Çevredeki bazı evler tahliye edilip önlem alınırken, mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.

Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Dikbıyık Karakolu ekipleri, saat 19.30 sıralarında Çatlı Mahallesi sahil kıyısında paslanmaya yüz tutmuş halde patlayıcı madde bulunduğu ihbarını aldı.

YAZLIKLARDA KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine geçen ekipler, çevrede aldıkları geniş güvenlik önleminin ardından bölge halkını yazlıklarından tahliye etti.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bomba imha ekipleri, kıyıya vurmuş halde bulunan patlayıcının denizaltı işaret mayını olduğunu belirledi.

Mayın, jandarma ekiplerince imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

(DHA / AA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun denizaltı mühimmatı

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