SPOR

Samsun'da voleybol maçında talihsiz kaza

VOLEYBOL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'da okullararası voleybol maçında kafasını başhakem setine çarpan Umut A.'nın (14) üzerine hakem Fatih A. düştü. Yaralanan hakem ve genç sporcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Samsun'da voleybol maçında talihsiz kaza

Kaza, saat 13.30 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Spor Salonu'nda, Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Yarı Finali'nde yaşandı.

Bursa Osmangazi Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu ile Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) karşı karşıya geldiği müsabaka, Bingöl Solhan YBO oyuncusu Umut A., kafasını başhakem setine çarptı. Çarpma nedeniyle dengesini kaybeden başhakem Fatih A., 2 metre yüksekten Umut A.'nın üzerine düştü.

Spor salonundaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan hakem ve sporcu, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre ara verilen müsabaka, kaldığı yerden devam etti. Yaralanan hakem ve sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Voleybol Samsun

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