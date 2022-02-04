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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak

04.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini sunacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin eseri "Il Trovatore" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "La Traviata", "Maskeli Balo", "Rigoletto", "Aida" gibi dünya opera tarihinin en değerli yapıtlarının ölümsüz bestecisi Verdi'nin "Il Trovatore" eseri dinleyicilerle buluşturulacak.

Ayşe Ceylan'ın anlatıcılığını üstlendiği konserde piyanoda Nona Tsutskiridze olacak.

Eserin konusu ise özetle şöyle:

"İspanya, sivil savaşlar yüzünden ikiye bölünmüştür. Kralın ordularının komutanı Kont di Luna, kraliçenin hizmetindeki genç ve soylu bir kadın olan Leonora'ya aşıktır ancak aşkının karşılığı yoktur. Leonora, Manrico adındaki bir turbadura (eski zamanlarda sokaklarda gezip şarkılar söyleyen çalgıcı) aşıktır. Manrico, Azucena adındaki çingene bir kadın tarafından büyütülmüş ve yıllarca onu annesi olarak bilmiştir. Azucena'nın büyük bir sırrı vardır."

Konserde, "Manrico"ya Ari Edirne, "Leonora"ya Seda Ortaç, "Kont di Luna"ya Murat Göçken, "Azucena" rolüne Anna Chubuchenco hayat verecek.

Konser 7 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.

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