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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek

11.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla "Yaza Merhaba" konseri gerçekleştirilecek.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, haziran ayı içinde açık hava konserleri düzenleyeceklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verdikleri etkinliklere kademeli normalleşme sürecinde başladıklarını belirten Salcan, "SAMDOB'un ön bahçesini açık hava sahnesine dönüştürdük. Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediğimiz açık hava sahnesinde 'Yaza Merhaba' konseri vereceğiz. Ayrıca haziran ayı içinde farklı konser etkinlikleri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Salcan, konserin 19 Haziran Cumartesi saat 19.00'da SAMDOB bahçesindeki açık hava sahnesinde sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla izlenebileceğini ifade etti.

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