Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla "Yaza Merhaba" konseri gerçekleştirilecek.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, haziran ayı içinde açık hava konserleri düzenleyeceklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verdikleri etkinliklere kademeli normalleşme sürecinde başladıklarını belirten Salcan, "SAMDOB'un ön bahçesini açık hava sahnesine dönüştürdük. Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediğimiz açık hava sahnesinde 'Yaza Merhaba' konseri vereceğiz. Ayrıca haziran ayı içinde farklı konser etkinlikleri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Salcan, konserin 19 Haziran Cumartesi saat 19.00'da SAMDOB bahçesindeki açık hava sahnesinde sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla izlenebileceğini ifade etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz