Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da törenle kutlandı.
Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılını tebrik eden Vali Dağlı, "Jandarmamızın imkan ve kabiliyetleri, birçok alanda uzmanlaşmış teknik personeli ve mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğu gayretli çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması ve koronavirüsle mücadele kapsamında da vatandaşlarımız için aktif görevler üstlenen teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum." dedi.
- Kastamonu
Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve askeri personel katıldı.
Avkıran, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
- Sinop
Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Vali Erol Karaömeroğlu Başakçı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
- Tokat
Tokat'ta da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene Jandarma Teşkilatı mensupları katıldı.
Bu arada jandarma araçları Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehir içinde tur attı.
- Çankırı
Çankırı'da Anıt Alanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
- Çorum
Çorum İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Uzunoğlu ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Çiftçi, ziyarette jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
- Amasya
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü Amasya'da düzenlenen törenle kutlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Jandarma Komutanı Aygün ve beraberindekiler, tören sonrası Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
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