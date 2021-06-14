Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da törenle kutlandı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılını tebrik eden Vali Dağlı, "Jandarmamızın imkan ve kabiliyetleri, birçok alanda uzmanlaşmış teknik personeli ve mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğu gayretli çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması ve koronavirüsle mücadele kapsamında da vatandaşlarımız için aktif görevler üstlenen teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve askeri personel katıldı.