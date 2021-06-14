YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çankırı, Çorum ve Amasya'da törenle kutlandı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven ve teşkilat mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılını tebrik eden Vali Dağlı, "Jandarmamızın imkan ve kabiliyetleri, birçok alanda uzmanlaşmış teknik personeli ve mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğu gayretli çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması ve koronavirüsle mücadele kapsamında da vatandaşlarımız için aktif görevler üstlenen teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve askeri personel katıldı.

Avkıran, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Sinop

Sinop'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Vali Erol Karaömeroğlu Başakçı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

- Tokat

Tokat'ta da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Jandarma Teşkilatı mensupları katıldı.

Bu arada jandarma araçları Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehir içinde tur attı.

- Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

- Çorum

Çorum İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uzunoğlu ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Çiftçi, ziyarette jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

- Amasya

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü Amasya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Aygün ve beraberindekiler, tören sonrası Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Samsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybettiSamsun'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çorum Amasya Kastamonu Samsun Sinop Tokat

Samsun Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:16
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakent Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.