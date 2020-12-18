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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:44 | Son Güncelleme

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

Samsun merkezli Van, İstanbul ve Amasya'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 hard disk ele geçirdi.

Operasyon kapsamında paravan şirketin tüm malvarlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 29 zanlı ise emniyete götürüldü.

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