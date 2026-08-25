Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı

Samsun sahilinde kıyıya vuran çuvallardan ne olduğu henüz belirlenemeyen toz halinde maddeler çıkması paniğe neden oldu.

İÇİNDEN ÇIKANLARI KİMSE ANLAMADI

Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde denizden kıyıya vuran bir çuval vatandaşların dikkatini çekti. Çuvalın incelenmesi sırasında içerisinde toz halinde bir madde bulunduğu belirlendi.

Çuvalın açılması sırasında toz bulutu oluşması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından sahil kenarında yapılan incelemelerde, maddenin yer yer köpük şeklinde de görüldüğü tespit edildi.

FARKLI NOKTALARDA GÖRÜLDÜ

Şüpheli maddenin yalnızca İncesu sahilinde değil, Samsun sahil şeridinin farklı noktalarında da görüldüğü bildirildi. Maddenin; Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeşilyurt AVM, Çarşamba ilçesi Costal sahili mevkilerinin yanı sıra Terme sahilinde de görüldüğü belirtildi.

EKİPLER DETAYLICA İNCELEDİ

İhbarların ardından İncesu sahiline polis ekipleri, Sahil Güvenlik, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıda bulunan şüpheli maddeleri detaylı şekilde incelerken vatandaşların güvenliği için bölgede gerekli tedbirleri aldı. Edinilen ilk bilgilere göre, sahile vuran maddede yapılan kontrollerde radyoaktif madde tespit edilmediği öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de incelemelerin ardından şüpheli maddenin bulunduğu bölgeye iş makinesiyle müdahale etti. Toplanan malzemenin kamyonete yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Şüpheli maddenin içeriğinin ne olduğu, insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Maddenin kesin niteliğinin uzman ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme ve araştırma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır