Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı

İçerik devam ediyor

Samsun’un Atakum ilçesinde sahile vuran çuvallardan çıkan ve niteliği henüz belirlenemeyen toz halindeki maddeler paniğe neden oldu. Sahilin farklı noktalarında da benzer maddelerin görülmesi üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Samsun sahilinde kıyıya vuran çuvallardan ne olduğu henüz belirlenemeyen toz halinde maddeler çıkması paniğe neden oldu.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 1

İÇİNDEN ÇIKANLARI KİMSE ANLAMADI

Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde denizden kıyıya vuran bir çuval vatandaşların dikkatini çekti. Çuvalın incelenmesi sırasında içerisinde toz halinde bir madde bulunduğu belirlendi.

Çuvalın açılması sırasında toz bulutu oluşması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından sahil kenarında yapılan incelemelerde, maddenin yer yer köpük şeklinde de görüldüğü tespit edildi.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 2

FARKLI NOKTALARDA GÖRÜLDÜ

Şüpheli maddenin yalnızca İncesu sahilinde değil, Samsun sahil şeridinin farklı noktalarında da görüldüğü bildirildi. Maddenin; Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeşilyurt AVM, Çarşamba ilçesi Costal sahili mevkilerinin yanı sıra Terme sahilinde de görüldüğü belirtildi.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 3

EKİPLER DETAYLICA İNCELEDİ

İhbarların ardından İncesu sahiline polis ekipleri, Sahil Güvenlik, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıda bulunan şüpheli maddeleri detaylı şekilde incelerken vatandaşların güvenliği için bölgede gerekli tedbirleri aldı. Edinilen ilk bilgilere göre, sahile vuran maddede yapılan kontrollerde radyoaktif madde tespit edilmediği öğrenildi.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 4

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de incelemelerin ardından şüpheli maddenin bulunduğu bölgeye iş makinesiyle müdahale etti. Toplanan malzemenin kamyonete yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 5

Şüpheli maddenin içeriğinin ne olduğu, insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Maddenin kesin niteliğinin uzman ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 6

Olayla ilgili inceleme ve araştırma sürüyor.

Samsun sahilini kaplayan esrarengiz toz ekipleri harekete geçirdi! İçinden çıkanları kimse anlamadı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye'ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre"İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye'ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre"
Piyangodan 278,9 milyon TL kazandı! Tek hatası yüzünden bir kuruşunu bile alamadıPiyangodan 278,9 milyon TL kazandı! Tek hatası yüzünden bir kuruşunu bile alamadı

Anahtar Kelimeler:
Samsun sahil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yandaşların PUDRA ŞEKERİ
En Çok Okunan Trend Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.