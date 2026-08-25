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İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye'ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre"

İtalya'nın Milano kentindeki sıra dışı eğlence anlayışıyla dikkat çeken Villa Re Noir, bu kez Türkiye iddiasıyla gündemde. Sabah'ın haberine göre, Türk işletmeciler, İtalya'da da tartışmalara neden olan mekanın konseptini Türkiye'ye taşımak için hazırlık yapıyor. Dev havuzlarda kurulan yemek masaları, deniz kızı kostümlü kadınlar, akrobasi gösterileri ve gece boyu devam eden partileriyle bilinen konseptin İstanbul ve Bodrum'da uygulanabileceği belirtiliyor.

İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye'ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre"
Gökçen Kökden

Milano yakınlarında bulunan Villa Re Noir, klasik gece kulübü anlayışından oldukça farklı bir eğlence konseptine sahip. Mekanda dev havuzların içine masalar kuruluyor. Misafirler yemeklerini yerken havuzda deniz kızı kostümleri giyen kadınlar yüzüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise eğlencenin boyutu değişiyor. Alkol servisinin eşlik ettiği partiler; akrobasi performansları ve havai fişek gösterileriyle devam ediyor.

"ZENGİN ŞIMARIKLIĞI" ELEŞTİRİSİ

İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre" 1

Villa Re Noir'ın gösterişli eğlence anlayışı İtalya'da herkesin beğenisini kazanmıyor. Mekanın konsepti bazı İtalyanlar tarafından sert ifadelerle eleştiriliyor.

Sosyal medyada ve kamuoyundaki yorumlarda konsepti "görgüsüzlük" ve "zengin şımarıklığı" olarak nitelendirenler bulunurken, özellikle gösterilerde kadınların konumlandırılma biçimi de eleştirilerin odağında. Bazı yorumlarda mekan için "Tam görgüsüzlere göre" ifadeleri kullanılırken, bazıları ise konsepti "Kadın gururunun ayaklar altına alındığı yer" sözleriyle eleştiriyor.

TÜRK TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye ye geliyor! "Tam görgüsüzlere göre" 2

İtalya'da tartışma yaratan mekanın Türk turistlerin de ilgi gösterdiği eğlence noktalarından biri olduğu belirtiliyor. Sabah'ın aktardığına göre, şimdi bazı tanınmış Türk gece kulübü işletmecileri benzer konsepti Türkiye'ye getirmek için görüşmeler yürütüyor.

İSTANBUL VE BODRUM GÜNDEMDE

Konseptin Türkiye'de hayata geçirilmesi halinde öne çıkan iki adresin İstanbul ve Bodrum olabileceği ifade ediliyor. Henüz projenin nerede ve ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken, İtalya'da "kontrolden çıkmış eğlence" tartışmalarının merkezine yerleşen konseptin Türkiye'ye gelmesi halinde benzer tartışmaları beraberinde getirip getirmeyeceği merak konusu.

Kaynak: Sabah/ günaydın

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Anahtar Kelimeler:
İtalya gece kulübü eğlence
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