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Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Samsun, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kentte aralıkla devam eden kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki karı küreklerle temizlerken Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.

Trafik ekipleri, kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- Sinop

Sinop'ta kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama meydana geldi.

Yağış ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman yol almakta güçlük çekti.

Karayolları ve belediye ekipleri şehrin ana arterlerinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de yol güzergahlarında tedbir alarak sürücülere uyarılarda bulunuyor.

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kar yağışı Samsun Sinop

Samsun Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

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Akşam
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Ilkadim
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