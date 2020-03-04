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Samsun Teknopark’ta Hakkı Alkan’la bilişim ve kariyer turu

SAMSUN HABERLERİ  | 04.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) Samsun Teknopark Girişimim ve Ben Zirvesi’nin konuğu, Türkiye’nin en büyük teknoloji haber sitesinin kurucusu Hakkı Alkan oldu.Öğrencilerin teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmasını ve bilişim sektörünün ünlü ve başarılı yüzleriyle buluşmasını amaçlayan zirve, Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) Samsun Teknopark Girişimim ve Ben Zirvesi’nin konuğu, Türkiye’nin en büyük teknoloji haber sitesinin kurucusu Hakkı Alkan oldu.
Öğrencilerin teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmasını ve bilişim sektörünün ünlü ve başarılı yüzleriyle buluşmasını amaçlayan zirve, Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, önemli bir konuğu ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, katılımcılara teşekkür edip ardından sahneyi Hakkı Alkan’a bıraktı.

Başarısının sırrını anlattı
Bilişim uzmanı Alkan, söyleşisinde; internet dünyasına kazandırdığı bilişim web sitesi shiftdelete.net’i nasıl kurduğunu, hangi süreçlerden sonra bu markanın ortaya çıktığını, bu süreçte ailesinin ve arkadaşlarının tepkilerini, siteyi kurduktan sonraki süreçlerde neler yaşandığını ve nelerin etkili olduğunu samimiyetle dile getirdi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden shiftdelete.net ile büyük bir başarı hikâyesine imza atan Alkan ayrıca, girişimcilere tavsiyelerde bulunarak dikkat etmeleri ve önem verilmesi gereken noktalar üzerinde durdu.

“Üretken ve inovatif olmanız sizi bir adım daha öteye taşıyacaktır”
Katılımcıların sorularını yanıtlayarak söyleşisine devam eden Hakkı Alkan, girişiminin kırılma noktalarını ve hangi evreden sonra ivme kat ettiğini katılımcılarla paylaşırken “Her girişimde belirli kırılma noktaları olur. Yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında inandığınız girişiminiz için emek ve sabır göstermeniz, bu uğurda üretken ve inovatif olmanız sizi bir adım daha öteye taşıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Üniversite mezunu olmak artık yeterli değil”
Öğrencilerin yıllarını verimli geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Alkan, “Üniversitede 4 yıl geçiriyorsunuz. 4 yıl boyunca bir projenin içinde görev almış olmanız çok önemli. Sadece üniversiteyi bitirmek, geleceğiniz ve kariyeriniz adına yeterli değil artık. Üniversite hayatınızı oldukça verimli ve dolu dolu geçirmiş olmanız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Etkinliğin ardından teknolojiseverlerle bire bir sohbet de eden Alkan, kendisini ilgiyle dinleyenlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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