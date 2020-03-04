Samsun Teknopark’ta Hakkı Alkan’la bilişim ve kariyer turu

Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) Samsun Teknopark Girişimim ve Ben Zirvesi’nin konuğu, Türkiye’nin en büyük teknoloji haber sitesinin kurucusu Hakkı Alkan oldu.

Öğrencilerin teknolojideki son gelişmelerden haberdar olmasını ve bilişim sektörünün ünlü ve başarılı yüzleriyle buluşmasını amaçlayan zirve, Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, önemli bir konuğu ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, katılımcılara teşekkür edip ardından sahneyi Hakkı Alkan’a bıraktı.

Başarısının sırrını anlattı

Bilişim uzmanı Alkan, söyleşisinde; internet dünyasına kazandırdığı bilişim web sitesi shiftdelete.net’i nasıl kurduğunu, hangi süreçlerden sonra bu markanın ortaya çıktığını, bu süreçte ailesinin ve arkadaşlarının tepkilerini, siteyi kurduktan sonraki süreçlerde neler yaşandığını ve nelerin etkili olduğunu samimiyetle dile getirdi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden shiftdelete.net ile büyük bir başarı hikâyesine imza atan Alkan ayrıca, girişimcilere tavsiyelerde bulunarak dikkat etmeleri ve önem verilmesi gereken noktalar üzerinde durdu.