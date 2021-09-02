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Samsun Ticaret Borsası

02.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 20,75 - 21,00 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 20,75 - 21,00 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)1,952,40Pirinç7,707,91Buğday (ekmeklik)2,202,60HUBUBAT MAMÜLLERİ

Bulgur4,295,65Makarna5,277,65KURU MEYVELER

Kabuklu tombul fındık
20,7521,00DİĞER ÜRÜNLER

Yaş üzüm1,251,50

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

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Ilkadimcanik
Tüter Eczanesi
Ilkadimcanik
Kitaplı Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilşat Eczanesi
Atakum
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Atakum
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