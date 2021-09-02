Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 20,75 - 21,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT
Arpa (yemlik)1,952,40Pirinç7,707,91Buğday (ekmeklik)2,202,60HUBUBAT MAMÜLLERİ
Bulgur4,295,65Makarna5,277,65KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık
20,7521,00DİĞER ÜRÜNLER
Yaş üzüm1,251,50
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