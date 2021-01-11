Samsun TSO’dan KOBİ’leri rahatlatacak imza

Tedarik zincirinin güvenli işlemesi, alıcı ve satıcının tahsilat, finansman sıkıntısı çekmeden ticaret yapmasını hedefleyen, “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile banka arasında imzalandı.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından geçen günlerde imzalanan, “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" Samsun’da da atılan imzalarla devreye girdi. Anlaşmaya imza atan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

Kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağlayacağını belirten Başkan Murzioğlu, "Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, banka garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak. Bu, kazan-kazan anlayışının bir örneği. Yine bu kart üyelerimize başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunacak” dedi.

Bankanın Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir ise söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Özdemir, Samsun TSO üyelerine sunacakları avantajlara değinirken şunları söyledi:

"Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkânı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Bu anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışımızın kapsama alanı daha da genişledi. 82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için reel sektöre destek vermemize imkân tanıyor. Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021’e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz."

Samsun TSO’da düzenlenen törene ayrıca, Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ile banka yetkilileri katıldı.

