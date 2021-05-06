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Samsun Valisi Dağlı trafik denetimine katıldı:

06.05.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tam kapanmada kesinlikle muafiyetlerin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile ilgili kesinlikle muafiyetlerin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Bahadır ile bazı kamu kurum müdürleri, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı'ndaki uygulama noktasında denetime katıldı. Sürücülere broşür, şapka ve tişört veren Vali Dağlı, belgelerini de inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, "Emniyet kemerimi unutmam", Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Trafikte her yıl daha iyiye" ve "Yaya güvenliğinin denetçisiyiz" yazılı pankartlar açtı.

Vali Dağlı, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, 1-7 Mayıs Karayolları Trafik Haftası uygulamalarına katıldıklarını söyledi.

Karayolları Trafik Haftası'nda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dağlı, "Kazaları azaltmayı, vatandaşlarımızın sağlık içinde seyirlerini yapmasını temenni ediyoruz. Bu yılki mottomuz, 'Emniyet kemerimi takıyorum.' Emniyet kemerinin mutlaka takılmasına ve emniyet kemerine duyarlılık kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Tam kapanmada muafiyetler ve dışarı çıkması gerekenlerin olduğunu aktaran Dağlı, şunlar kaydetti:

"Çünkü imalat sektörü devam ediyor. Kamu kurumlarımız esnek ve dönüşümlü de olsa hizmet veriyor. Tabii bu manada dışarıda olması gerekenler var ama maalesef her zaman olduğu gibi dışarı çıkmaması gerekirken bu muafiyetleri kötüye kullanan veya yasak olmasına rağmen bile bile dışarı çıkan vatandaşlarımız var. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Tam kapanmada kesinlikle muafiyetlerin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu manada cezalar da yazıyoruz. Artık başka çaremiz de yok. Çünkü kurallara uyan vatandaşla, kurallara uymayan vatandaşın bir farkı olması lazım. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayalım. Vakalarımız azalıyor ancak bu bizi hiçbir zaman rehavete sevk etmemeli. İnşallah bundan sonra yeni pikler yaşamayız."

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