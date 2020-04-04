Samsun Valisi Kaymak: "Herkese çağrımız maske üretiminde çalışma yapmasıdır"

Kaymak, halkın sokağa çıktığında mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske veya bunun yerine geçecek bir şey kullanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bunun maske ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret eden Kaymak, "Tramvaylarda, otobüslerde ve pazar yerlerinde vatandaşlarımızın maske takması lazım. Şu anda özellikle sağlık çalışanlarının maske ihtiyacı karşılanıyor. Halkımızın da pandemiden korunmak için yoğun şekilde maskeye ihtiyacı var. Bu maskelerin teknik olması gerekmiyor. Kaşkol veya ağzınıza bez de sararak korunabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Bir seferberlik halinde hareket edeceğiz. Maske üretimi için örnek çalışmaları artırmamız gerekecek. Üreten yerler var ama küçük çaplarda. Tüm belediyelerimizin üretim yapması için görüştük. Maske üretimi için asıl ihtiyaç, kumaş. Farklı illerden bu kumaşın temin edilmesi için çalışacağız. Samsun'da yeterli maske üretecek kapasitemiz yok. Herkese çağrımız, maske üretimi konusunda çalışma yapmasıdır."

- "Tülbent ve mendiller de 2-3 kat katlanarak maske olarak kullanılabilir"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç ise sağlık çalışanları için herhangi bir maske sıkıntısı bulunmadığının altını çizdi.

Tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerine Sağlık Bakanlığının yeterince maske gönderdiğini anlatan Oruç, "Ancak toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesi ile maskeye ciddi manada talep geldi. Zaruri hallerde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız tülbent ve mendilleri de 2-3 kat katlayarak maske olarak kullanabilir. Herkes kendi tedbirini kendisi alırsa salgının yayılmasının önüne geçilecektir." diye konuştu.

