Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, herkesi TEKNOFEST KARADENİZ'e katılmaya davet etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e sayılı günler kaldığı hatırlatılarak, kentin ev sahipliğinde gerçekleşecek TEKNOFEST KARADENİZ'in 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yüz binlerce ziyaretçi ve yarışmacıyı konuk edeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, etkinliğin Samsun için kazanç olduğunu vurgulayarak, "İki yıllık pandeminin ardından daha rahat koşullarda gerçekleştirilecek TEKNOFEST için şehrimizde heyecanlı bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin her bölgesinden, hatta yurt dışından hem TEKNOFEST KARADENİZ'i yerinde yaşamak hem de farklı alternatif sunan Samsun gibi dünya şehrini keşfetmeye gelecek olanları biliyoruz. Milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST, 7'den 70'e tüm kitlelere hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Misafirlerin, yarışmacıların ve Samsun halkının unutamayacağı bir festival yaşayacaklarını anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan beklentim, bu fırsatı kaçırmasınlar. Altı gün boyunca hem çocuklarına hem arkadaşlarına, hatta her yaş grubuna hitap eden festivale katılsınlar ve teknolojiyi sevdikleriyle buluştursunlar. Gençlik şehri Samsun'un, özel enerjisi ve olağan güzelliğiyle bilim ve teknolojiyle bütünleşmesini istiyoruz.

Hayatımızın her alanında teknolojinin avantajlarından yararlanıyoruz ve teknolojinin gelişimiyle yaşam standartlarımızın ne denli değiştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Hal böyleyken vatandaşlarımızın, adı ile özdeşleşen, kendi alanında dünyanın en büyük ve kapsayıcı festivalinin coşkusunu yaşamalarını diliyoruz. Bizler de bilime ve eğlenceye uzak kalmamaları için vatandaşlarımızın en konforlu ve keyifli şekilde festival coşkusunu yaşaması adına tüm birimlerimizle süreci yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın böylesine bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle tüm halkımızı ve Samsunlu hemşehrilerimi TEKNOFEST KARADENİZ'e davet ediyorum."

