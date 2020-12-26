Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Anıtı, Sahil Yolu ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

- Tokat

Tokat'ta da meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe gömüldü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte cadde ve meydanlar boş kaldı.