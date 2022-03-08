Samsun ve çevre illerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

AK Parti Samsun, Sinop, Çankırı ve Çorum İl Teşkilatları Kadın Kolları Başkanlıklarınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, alın terini, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygı duyduklarını dile getirdi.

Büyük Türkiye hedefini kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceklerini anlatan Keser, "Aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır." dedi.

Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz ile partililer katıldı.

- Çankırı

AK Parti Çankırı Kadın Kolları İl Başkanı Melike Çilhan, Karatekin Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 8 Mart'ta verecekleri en büyük mesajın büyük Türkiye hedefini kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Hayallerini beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceklerini anlatan Çilhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken, 2018 seçimiyle parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17,4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken, bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5'e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik."

Konuşmanın ardından programa katılan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, kadınları çiçek verdi.

- Sinop

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Özvin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türk kadınının pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anımsattı.

AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları, hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadınlara yönelik pek çok düzenleme yaptıklarını vurgulayan Özvin, "Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret uygulaması ve doğum izinleri gibi birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına alınmıştır. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadın, erkek omuz omuza büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

- Çorum

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, parti binasında yaptığı açıklamada, 2022'de genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ilk seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddet ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceklerini topluma beyan ettiklerini, her seçimde de buna yeni hedefler eklediklerini anlattı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da kadın yönetici ve üyeleri ile bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.

