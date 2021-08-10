Samsun ve İstanbul'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hap, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 61 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, 11 şüpheliyi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.



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