YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun ve İstanbul'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Samsun ve İstanbul'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

10.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve İstanbul'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Samsun ve İstanbul'u kapsayan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hap, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 61 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, 11 şüpheliyi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:32
Öğle
12:45
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Soğuksu Eczanesi
Ilkadimcanik
Uzar Eczanesi
Ilkadimcanik
Bahçelievler Eczanesi
Ilkadimcanik
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.