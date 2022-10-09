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Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

09.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara yer verildi.

Samsun'da bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpması da kayıtlarda yer aldı.

Tokat'ta ise motosikletin aşırı hız nedeniyle duramayıp kamyonete çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

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