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Samsun Yeni OSB'de parseller OSB mülkiyetine devredildi

10.05.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) parsellerin OSB mülkiyetine devredildiğini, mülkiyet sorununun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Samsun Yeni OSB'de parseller OSB mülkiyetine devredildi

Dağlı, Valilikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşunun Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ülkeye ve Samsun'a ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

Samsun Merkez OSB'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına ve Terme ilçesinde Samsun Yeni OSB'nin kurulduğuna dikkati çeken Dağlı, "Bugün itibarıyla memnuniyetle ifade etmek isterim ki bölge sınırları içindeki parseller OSB mülkiyetine devredildi ve mülkiyet sorunu kalmadı. Ayrıca bölgenin taslak imar planı çalışması da tamamlanmış durumdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından imar planı onaylandıktan sonra parselasyon planı ve oluşan parsellerin tapu tescili yapılarak yatırımcılarımıza sunulacaktır. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygun görüşü doğrultusunda ön tahsis yöntemiyle toplanan arsa bedelleri ile üstyapı ve altyapı tesisleri inşaatı finansmanı sağlanacak ve altyapı ile üstyapı inşaatlarına ivedilikle başlanacaktır." dedi.

Yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacak Samsun Yeni OSB'nin Samsun Limanı'na 16, havalimanına 6, devlet kara yoluna 1 ve demir yoluna 15 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca yapılmakta olan Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezi'ne 2 kilometre mesafede yer aldığını vurgulayan Dağlı, "Bölgenin kara yolu bağlantısı Gıda İhtisas OSB kavşağından sağlanacak olup, kavşak bağlantısı 200 metre mesafededir. Mevcut imar planında köprülü kavşak yapımı ve köprülü kavşak ile OSB arasında 40 metre en kesitli bölünmüş yol projesi de planlanmıştır." diye konuştu.

Bölgedeki sanayi tesislerinin üreteceği atık stokunu doğaya zarar vermeyecek şekilde temizlemek için kimyasal ve biyolojik arıtma tesisinin de planlandığını aktaran Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu tesislerin inşasının altyapı tesisleriyle birlikte yapılması ve sanayi tesislerinin üretime geçtiği ilk andan itibaren hizmet vermesi sağlanacaktır. Yine bölge kenarı ve içinden geçmekte olan enerji nakil hatları ve doğal gaz hatlarının güzergahı korunacak şekilde planlaması yapılmış, değişiklik gerektiren hatlarda düzenleme yapılarak sanayi parsellerinin verimli kullanılması sağlanacaktır. Yeni OSB'nin, sanayi yatırımı için yoğun talep gören ilimizde çok iyi değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle bölgenin, yüksek teknoloji üreten, ihracata dayalı, savunma sanayisi içeren, katma değeri yüksek ürünler üreten, yeşil OSB konseptine uygun, güneş enerji sistemleri ile desteklenen seçkin yatırımlara tahsis edilmesini hedefliyoruz. Kısacası yeni OSB, projeleri titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları, her yönüyle çevreci konsepti ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizin dört bir yanında bulunan tüm OSB’lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Dağlı, gelecek yıllarda OSB'lerde yer tahsis ettikleri firmaların yanı sıra yeni OSB'lerin ve yeni Serbest Bölge'nin de faaliyete başlaması ile birlikte ihracat rakamlarının da düzenli olarak artmaya devam edeceğine ve her seneyi Samsun olarak rekorla kapatacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir de Samsun Yeni OSB'de parsellerin OSB mülkiyetine verilmesinde AK Parti Samsun Milletvekili Adayı olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un çabalarının olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise tüm yatırımcıların tahsis konusunda tekliflerini beklediklerini, başvuru yapanların ise tekliflerini güncellemelerini istedi.

Samsun Yeni OSB'de parseller OSB mülkiyetine devredildi

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