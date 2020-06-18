Samsun'a 90 milyon liralık gaz beton yatırımı istihdama katkı sağlayacak

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 90 milyon liralık yatırımla inşaatı devam eden gaz beton üretim fabrikasının ekim ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Havza OSB'de, 2018 yılında 40 bin metrekare ile ilk yer tahsisi yapılan yatırım olan ve geçen yıl inşaatına başlanan Gemikaya Holding'e bağlı Arkoz Gaz Beton Fabrikasının 90 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Ekim ayında üretime başlaması planlanan fabrikada 100 kişinin istihdam edilmesi, 16 bin metrekarelik üretim alanında yıllık 450 bin metreküp gaz beton üretilmesi hedefleniyor.

Fabrika için Çin'de üretilen 40 metre uzunluğunda, yaklaşık 3,5 metre çapında, 78 ton ağırlığındaki fırın üniteleri ve diğer ekipmanların bir süre önce Havza'ya ulaşmasıyla hızlanan inşaatın tamamlanmasının ardından sıcak üretim testlerine başlanacak.

- "Bölge için iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz"

Firma yetkilisi İbrahim Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın kurulum aşamasının iyi gittiğini, planlamalarıyla eşdeğer şekilde ilerlediklerini söyledi.