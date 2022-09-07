Samsun'da 12 milyon liralık yatırımın temeli atıldı

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösterecek ve 12 milyon liraya mal olacak fabrikanın temeli atıldı.

Havza OSB'de bir firma tarafından 3 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin 400 metrekare alana sahip, 12 milyon liraya mal olacak ve 70 kişinin istihdam edileceği semaver üretim fabrikanın temelinin atılması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, iş insanı Azem Sözen'den inşaatı kısa sürede bitirmesini isteyerek, "İnşallah açılışını da hep beraber yaparız. 2024 Ocak ayında inşaat tamamlanacak inşallah. İlçemize, halkımıza, yatırımcımıza, çalışacak işçilerimize hayırlı osun. İnşallah seri üretimi artırmak suretiyle ihracatımıza katkıda bulunacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ve İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu'nun dua etmesinin ardından Vali Dağlı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve iş insanı Sözen tarafından butona basılarak fabrikanın temeli atıldı.



