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Samsun'da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi

08.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 bin 333 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri ve eklentileri ile bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 333 sikke buldu.

Operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı.

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