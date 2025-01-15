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  4. Samsun'da 2 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da 2 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı yakalandı

AA AA
15.01.2025 10:21
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ş.U. (22), kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle F.E. (46) ve L.E. (22) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ş.U, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek F.E. ve L.E'yi yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfek ile boş kartuş ve 5 dolu fişek ele geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım

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