Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde Çarşamba istikametine seyir halinde olan E.S. idaresindeki 55 AKF 201 plakalı otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 GV 9371 plakalı hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. idaresindeki 55 ALU 593 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda bulunan S.T. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

