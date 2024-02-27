YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA AA
27.02.2024 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde Çarşamba istikametine seyir halinde olan E.S. idaresindeki 55 AKF 201 plakalı otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 GV 9371 plakalı hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. idaresindeki 55 ALU 593 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda bulunan S.T. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıKuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Uzundere’de göçük sonrası AFAD tarafından inceleme başlatıldıUzundere’de göçük sonrası AFAD tarafından inceleme başlatıldı
Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL cezaHatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Hafif ticari araç yaralı

Samsun Namaz Vakitleri 27 Şubat Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:53
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Salı

Yilmaz eczanesi
Alacam
Kanarya eczanesi
Carsamba
Kaplicalar eczanesi
Havza
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Engin eczanesi
Ilkadim
Akdeniz eczanesi
Terme
Park eczanesi
Vezirkopru
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.