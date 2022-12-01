Samsun’da 32 binden fazla öğrenciye ücretsiz yemek

MEB, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için uyguladığı birçok sosyal politikadan biri olan ücretsiz yemek imkânı ile öğrenciler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda okul öncesinde 355, ilkokul ve ortaokulda 18 bin 112, liselerde ise 13 bin 819 öğrenci olmak üzere toplam 32 bin 266 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği veriliyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan bilgilendirmede, “Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirler alınırken ayrıca öğle yemeği verilen okullarda özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlanıyor. Yemeklerin hazırlanması, sunulması, besin değerinin korunması ve sağlığa uygunluğu konularında gerekli özen gösteriliyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrenciler de bu imkândan faydalanabiliyor” ifadeleri kullanıldı.



