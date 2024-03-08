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Samsun’da 350 gram Ramazan pidesi 20 TL

İHA İHA
08.03.2024 12:24
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Samsun’da geçen yıl 10 TL’den satılan Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 20 TL olarak belirlendi.

Samsun’da 350 gram Ramazan pidesi 20 TL

Pide fiyatlarının belli olduğu illere Samsun da eklendi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 10 Mart Pazar günü yürürlüğe girecek tarifeyi imzaladı. İmzalanan tarife ile birlikte geçen Ramazan’da 320 gramı 10 TL’den satılan pidenin bu yıl 350 gramı 20 TL’den satışa sunulacak.

“350 GRAM RAMAZAN PİDESİNİN FİYATINI 20 TL OLARAK BELİRLEDİK”

Pide fiyatlarını Türkiye ortalamasının altında tuttuklarının altını çizen SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Tüm Samsun halkının Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi pidelerimizi fırıncılarımız çıkartacak. Samsun pidesi de Ramazan’da meşhurdur. Geçen yıl 320 gram Ramazan pidesini 10 TL’den satışa sunmuştuk. Geçen 1 yıl içerisinde maliyetlerdeki artış nedeniyle bu sene fiyat tarifesini güncelledik. Yaptığımız maliyet hesabı ve diğer illerdeki fiyatlar da göz önüne alarak, tarifemizi belirledik. Diğer illerde kilosu 60 TL’den satılan Ramazan pidesinin fiyatını kilo bazında 57 TL’ye denk gelecek şekilde ayarladık. Fiyatı çevre illere göre düşük tuttuk. Ayrıca gramajı da yükselttik. Samsun’da 350 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak belirledik. Türkiye geneline göre bizim fiyatlarımız kilo başına 3 TL daha düşük tutuldu” dedi.

RAMAZAN PİDESİ FİYAT TARİFESİ

Pazar günü uygulamaya girecek tarife ile birlikte Samsun’da 350 gram sade pide 20 TL, 350 gram yumurtalı pide 25 TL, 700 gram sade pide 40 TL, 700 gram yumurtalı pide 50 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca sade pidenin kilosu 57,14 kuruşa denk gelirken, yumurtalı pidenin kilosu da 71,42 TL’ye tekabül ediyor.
Öte yandan Ramazan’da sıkça başvurulan kıymalı hamuruna da 5 TL zam yapıldı. 25 Ocak’ta 10 TL’den satılan 150 gram kıymalı hamurunun fiyatı 15 TL’ye yükseltildi.

Samsun’da 350 gram Ramazan pidesi 20 TL

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