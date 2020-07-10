Samsun’da 372 bin hayvan aşılandı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında binlerce hayvan şap ve LSD’ye karşı aşılandı.

10 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve büyükbaş hayvanlarda uygulanan şap ve LSD aşılama programları 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile sona erdi. Şap aşılama program kapsamında 372 bin 504 büyükbaş hayvan aşılandı. LSD aşılama programı boyunca ise 357 bin 156 büyükbaş hayvan aşılandı.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı aşılama çalışmasında görev alan personele ve programa destek veren belediye başkanlarına, muhtarlara, üretici birlikleri ile işletme sahiplerine teşekkür etti.

