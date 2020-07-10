YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da 372 bin hayvan aşılandı

Samsun’da 372 bin hayvan aşılandı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında binlerce hayvan şap ve LSD’ye karşı aşılandı.10 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve büyükbaş hayvanlarda uygulanan şap ve LSD aşılama programları 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile sona erdi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında binlerce hayvan şap ve LSD’ye karşı aşılandı.
10 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve büyükbaş hayvanlarda uygulanan şap ve LSD aşılama programları 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile sona erdi. Şap aşılama program kapsamında 372 bin 504 büyükbaş hayvan aşılandı. LSD aşılama programı boyunca ise 357 bin 156 büyükbaş hayvan aşılandı.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı aşılama çalışmasında görev alan personele ve programa destek veren belediye başkanlarına, muhtarlara, üretici birlikleri ile işletme sahiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Yılport Samsunspor, gelecek sezonun planlamasını yapıyor

Yılport Samsunspor, gelecek sezonun planlamasını yapıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Samsun Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:07
Sabah
05:04
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:16
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.