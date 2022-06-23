YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

23.06.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçinde etil metil keton olduğu tespit edilen varilleri hurda için alıp boşalttıkları öne sürülen ve kendileri de kimyasaldan etkilenen 4 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı

Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

Samsun'da ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilenen 4'ü polis 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Tramvay Durağı karşısındaki dere kenarında bulunan ormanlık alana varillerden bilinmeyen atık madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, İ.B, V.A, T.İ. ve S.A'nın 55 AFR 682 plakalı araçla Atatürk Bulvarı'ndaki çöp atılan alandan 20 civarında varili hurda için aldıklarını ve içindeki kimyasal maddeyi ormanlık alana döktüklerini tespit etti.

Çevreye kötü kokunun yayıldığı olayla ilgili işlem yapan polis memurları A.K, İ.G, Ö.B. ve B.A. ile varilleri boşalttıkları iddia edilen İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, dökülen kimyasal maddeden etkilendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 8 kişi taburcu edildi. Polis memurlarına 6 gün istirahat raporu verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede varillerde etil metil keton olduğunu, etkilenen 8 kişinin kimyasala maruz kaldıklarını belirledi.

Tedavileri tamamlanan İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alındı.

Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıSamsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında tahliye kararıKonya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında tahliye kararı
Köyceğiz'de orman yangını başladıKöyceğiz'de orman yangını başladı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Büyük Eczanesi
Atakum
Atakent Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.