YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 50 bin kamu çalışanına "Çanakkale menüsü" ikramı

Samsun'da 50 bin kamu çalışanına "Çanakkale menüsü" ikramı

18.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 50 bin kamu çalışanına "Çanakkale menüsü" ikramı

Samsun Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 50 bin kamu çalışanına öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram etti.

Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitlerin inancını, cesaretini, azmini ve manevi mirasını hatırlatmak amacıyla yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan "Ecdat Aşı Menüsü" çıkarıldı.

Büyük Cami'de de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, çıkışta vatandaşlara "Ecdat Aşı" verildi.

Vali Dağlı, basın mensuplarına, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitleri andıklarını belirterek, "18 Mart'ın anısına yakışır etkinlikler yaptık. O günün anısına şimdiki neslimize ve halkımıza o günün şartlarını yaşatmak için değişiklik yaptık. Valilik olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yemekhanelerinde, 18 Mart 1915'te hangi yemek çıkmışsa, aynı yemeği çıkardık. 50 bin kamu çalışanımız bugün bu yemeği yemiş oldu. O gün askerimizin nasıl yemek yediğini ve hangi zor şartlarda savaştığını hatırlattık." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline de öğle yemeğinde aynı menü ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, bugünün milli birlik ve beraberliğin dayanışma ruhunu ortaya koyan bir gün olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmekten oluşan menüsünü biz de yemekhanemizde onların anısına çıkardık, arkadaşlarımıza ikram ettik. Zaferimizi kutluyoruz. Allah, şehitlerimize rahmet etsin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı
İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldüİzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Samsun Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:48
İkindi
16:10
Akşam
18:52
Yatsı
20:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Mart Cumartesi

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Bilge Eczanesi
Canik
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Göğüs silikonları patlamıştı! Sevgilisinin sürprizi şaşırttı

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.