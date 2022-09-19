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Samsun'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

19.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 kişiye yönelik "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 51 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U'nun (29) üç ayrı adreste olabileceği yönünde bilgi aldı.

İlkadım, Atakum ve Canik İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Asayiş, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 35 personelin katılımıyla Uzgur ve Tepeköy mahallelerindeki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Firari hükümlü M.U, Uzgur Mahallesi'ndeki ikametinin çatı katında saklandığı bölmede yakalandı.

Hükümlünün jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Samsun'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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