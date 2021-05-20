Samsun'da 7 Afganistanlının yakalandığı taksilerin şoförleri hakkında adli işlem uygulandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 Afganistan uyrukluyu taşıyan 2 taksinin şoförü, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında 2 gün önce durdurulan 2 ticari takside 7 kaçak Afganistan uyruklunun yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şoförlerin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Haklarında "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılan şoförler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yabancı uyrukluların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, 18 Mayıs'ta Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan ticari taksilerdeki 7 Afganistanlının yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirlemişti. Yabancı uyruklular, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülmüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz