YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

13.05.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Ordu Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Mecbure Ayan'ın başına, evinin bahçesinde bulunduğu sırada yorgun mermi isabet etti.

Ayan'ı yerde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ayan, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakimSamsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:11
Öğle
12:36
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadimcanik
Zeynep Eczanesi
Ilkadimcanik
Karadeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Kamer Eczanesi
Ilkadimcanik
Derebahçe Eczanesi
Ilkadimcanik
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadimcanik
Aykanat Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.