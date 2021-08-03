Samsun'da bir araçta 35 sikke, 2 gözyaşı şişesi ile çeşitli tarihi eserler ele geçirdi

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma, bir araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 35 sikke, iki gözyaşı şişesi, vazo, bakır tas, kılıç ve obje ele geçirdi.
Operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.
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