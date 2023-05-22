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Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı

22.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kasap, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada müşterisini satırla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren kasap C.Ö. (33), alacak verecek meselesinden dolayı müşterisi M.A. (22) ile Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, yanında bulunan satırla M.A'yı yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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Kasap Samsun Atakum satır

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