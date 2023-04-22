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Samsun’da bir kişi evinin mutfağında asılı halde ölü bulundu

22.04.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi evinin mutfağında doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Oktay Göçe’den (49) haber alamayan yakınları evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde mutfakta doğalgaz borusuna iple asılı halde buldular, Olay, 122 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Göçe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Oktay Göçe’nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve eşinin çocuklarıyla İstanbul’da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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